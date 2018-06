Ingorgo Sonoro, da borgo a discoteca nel Mugello: 7 postazioni dj per una notte da favola

Dal tramonto all'alba un intero paese diventa discoteca. In consolle i migliori Dj della Toscana per 7 postazioni. Ingorgo Sonoro è l'evento musicale più atteso e di maggior richiamo dell'estate mugellana. La manifestazione, giunta nel 2017 alla XVII edizione, richiama l'attenzione di circa 15.000 persone, residenti nell'area mugellana-fiorentina e tosco-emiliana. Per una notte il centro storico di San Piero a Sieve, caratteristico borgo toscano, si trasforma in una discoteca a cielo aperto, dando ai visitatori la possibilità di ballare e divertirsi ascoltando differenti tipologie di musica a seconda dei gusti. Oltre 20 tra i migliori dj della Toscana si alterneranno in 7 postazioni con differenti generi musicali.

Fonte: Ufficio Stampa

