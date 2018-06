M5S, incontro pubblico con Berti e Galletti

Cambiare la Politica è possibile sia a livello Nazionale che a livello Comunale, Venerdi 15 Giugno alle ore 21:30 presso la saletta Vallini in piazza Matteotti a Santa Croce sull’Arno, si terrà un incontro con i cittadini ed interverranno il Deputato Francesco Berti del M5S, Irene Galletti Consigliere Regionale del M5S, ed il Consigliere Comunale Luca Mazzantini.

La serata vuole fornire un’occasione di confronto e di dibattito sui temi di attualità, partendo dalle esperienze dei nostri portavoce impegnati a vari livelli istituzionali. Ill nostro portavoce Francesco Berti potrà riferirci particolari diretti che ci hanno condotto alla firma del “contratto di governo” .

Secondo noi, ogni cittadino ha il diritto dovere di partecipare alla vita politica della propria comunità, In previsione delle prossime amministrative del 2019, abbiamo bisogno dell’apporto e della partecipazione di tutti quei cittadini che credono nel nostro progetto. Per questo chiediamo a tutti i nostri elettori ed a chiunque si senta affine ai principi del M5S di partecipare alla serata, o di contattarci sulla nostra pagina FBK.

Solo dove c’è partecipazione la politica prende decisioni e fa scelte più vicine alle reali esigenze delle persone.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno