Manifestazione 'Aprite i porti' a Empoli, Cordone (Lega): "Salvini svolge il suo ruolo nell'interesse degli italiani"

Marco Cordone (segretario Lega Empolese Valdelsa) commenta: "Ieri pomeriggio era in corso a Empoli in piazza Della Vittoria, un presidio contro il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, reo di essersi rifiutato di accogliere gli oltre 600 migranti della nave Aquarius. Le poche decine di manifestanti, si sono dimenticate che il ministro Salvini sta svolgendo il suo ruolo con grande professionalità nell'interesse primario del Popolo Italiano. Purtroppo, anche oggi 14 giugno 2018, al mercato di Empoli dove eravamo presenti per una nostra iniziativa, siamo stati testimoni di una rissa tra extracomunitari, con l'intervento delle forze dell'ordine. Auspichiamo fortemente che presto cessino tali episodi di violenza. A buon intenditor, poche parole". (La notizia della rissa è stata confermata dal commissariato di polizia di Empoli, ma non ci sono stati feriti e la situazione è stata riportata subito alla calma, NdR)

Tutte le notizie di Empoli