Il miele e i segreti della sua produzione: dimostrazione nelle campagne di Empoli

Alla scoperta del magico mondo delle api e della produzione del miele. L’azienda agricola Il Sorbeto, in via Montanelli, nel comune di Empoli, apre le porte a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino come dall’operosa attività di questi piccoli insetti possa nascere uno degli alimenti più completi, dalle molteplici proprietà salutistiche e terapeutiche. L’appuntamento è per sabato 16 giugno alle 17.

Sara e Michele, apicoltori dell’Associazione Produttori Colline Toscane, guideranno i visitatori in un tour nella loro azienda con tanto di dimostrazione di smielatura. Il miele appena prodotto potrà essere assaggiato direttamente in loco. A seguire, alle 19, apericena con prodotti a km 0. E' gradita la prenotazione al 327.2821721 oppure al 328.1886490.

Per arrivare agevolmente all'azienda basta raggiungere la Chiesa di S. Cristina a Fontanella da lì ci saranno le indicazioni per l'azienda agricola Il Sorbeto.

Fonte: Ufficio Stampa

