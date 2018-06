Notte Bianca di Pontedera, Amedei apre agli amanti del cioccolato

In occasione della Notte Bianca di Pontedera ci sarà una occasione (letteralmente) ghiotta da prendere al volo.

La prestigiosa azienda pontederese produttrice di cioccolata Amedei, la sera della Notte Bianca (sabato 23 giugno) a Pontedera, aprirà le porte del suo atelier agli amanti del cioccolato.

Gli ospiti saranno infatti guidati attraverso “un percorso unico ed emozionante che condurrà i loro sensi là dove tutto ha inizio, nelle assolate piantagioni di cacao”.

Coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera magica, scoprire il viaggio del cioccolato dal seme fino alla realizzazione delle creazioni Amedei, nonché degustare i prestigiosi cioccolati, potranno vivere questa esperienza di pure emozioni.

L’azienda aprirà dalle ore 17.00 alle 22.00, i tour saranno gratuiti ed inizieranno ogni ora.

La visita è su prenotazione all’indirizzo email amedei@amedei.it e le iscrizioni termineranno giovedì 21 Giugno ore 18.00.

“Si tratta di una occasione bellissima di vivere dolcemente la serata della notte bianca – ha commentato il vicesindaco Angela Pirri -; una occasione davvero da non perdere. E' un'altra perla di questa bellissima festa che stiamo preparando. Voglio ringraziare fin da ora la Amedei per questa splendida iniziativa e per la disponibilità che ci ha accordato. Si tratta di una delle aziende di prestigio del nostro territorio che fa conoscere il nostro artigianato, la nostra tradizionale qualità, anche fuori dai confini nazionali ed europei”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pontedera