Orchestra da Camera Fiorentina in Palazzo Medici Riccardi, presente l'empolese Mattia Braghero

Al via la stagione en-plein-air dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel meraviglioso Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, che per l’occasione concede il patrocinio.

La serata inaugurale di venerdì 15 giugno è nel segno del musical e in particolare di “Jesus Christ Superstar” e “Cats”, due gemme di Andrew Lloyd Webber, note anche per le loro versioni cinematografiche.

L’Orchestra da Camera Fiorentina sarà affiancata dal coro 'Insieme per Caso' mentre la direzione è affidata a Manolo Nardi. Nel ruolo di solisti due voci esperte, quelle di Mattia Braghero e Simona Distefano, già nel cast del musical “Jesus Christ Superstar” che dal 2014 gira da un palco all’altro d’Europa, e il chitarrista Filippo Ciampi, docente e gran virtuoso dello strumento.

I concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina a Palazzo Medici Riccardi continuano lunedì 25 e martedì 26 giugno: flauto solista Andrea Oliva, direttore Ertug Korkmaz, musiche di Devienne e Haydn.

Martedì 3 luglio (ingresso libero) è la volta del leggendario Fine Arts Quartet di Chicago, insieme al duo pianistico Fabio e Giselle Witkowski per un concerto tutto dedicato a Antonín Dvorák.

Tutto Mozart invece mercoledì 4 e giovedì 5 luglio: l’Orchestra da Camera Fiorentina è diretta dalla bacchetta bulgara Sándor Gyüdi, corno solista Luca Benucci del Maggio Fiorentino.

Ancora un solista di fama internazionale, il fagottista Francesco Bossone, per i concerti di martedì 10 e mercoledì 11 luglio diretti da Giancarlo De Lorenzo. Musiche di Vivaldi e Mozart.

Ultimi appuntamenti domenica 29 e lunedì 30 luglio: musiche di Chopin, Sibelius ed Elgar, pianoforte solista Debora Tempestini, direttore Biagio Ilaqua.

Biglietti 20/15 euro (riduzioni per studenti e over 65). Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 15% (o tre biglietti al prezzo di due). Biglietto a 5 euro per i titolari della "Carta Giò - Io studio a Firenze" del Comune di Firenze. Ingresso gratuito fino a 12 anni.

Prevendite nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online su www.boxol.it. Prevendita anche presso Palazzo Medici Riccardi nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.

La 38esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca CR Firenze e Leggiero Foundation.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli