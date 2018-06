Ottica Colpo d'Occhio: collezioni esclusive e sconti al 50% in tre serate a Montelupo

Triplo appuntamento con l'alta moda a Montelupo Fiorentino: venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno da Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino (viale Centofiori - fronte Asl). In occasione di Cèramica, il negozio di ottica vi propone tre serate fino alla mezzanotte in compagnia delle nuove collezioni di occhiali da vista e da sole.

Nuove scelte di classe, con alcuni dei marchi più esclusivi: Moschino e Jimmy Choo venerdì 15 giugno, Persol per sabato 16 e Gucci in chiusura domenica 17 giugno. Oltre al consueto orario di apertura, in occasione della manifestazione Cèramica che si svolgerà a Montelupo, Colpo d'Occhio rimarrà aperto fino alla mezzanotte.

Saranno esposte le nuove collezioni luxury e ci saranno promozioni esclusive per tutti i visitatori. Infatti per tutto il mese di giugno e luglio sarà attiva l'offerta con sconto del 50% su lenti correttive Ray-Ban da sole e da vista.

Sarà anche possibile vedere in anteprima la collezione Spring/Summer 2019.

Ottica Colpo d'Occhio vi aspetta, non mancate venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno.

