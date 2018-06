Parrucchiere non rispatta le norme igieniche: sospesa l'attività

Il Sindaco di Vinci ha sospeso, il 15 maggio scorso, l'attività lavorativa di un negozio di acconciatura. Nell'ordinanza del Comune si evidenziano le seguenti criticità: "Pulizia ed igiene degli strumenti per le prestazioni di acconciatura per assenza di disinfettanti, disinfettanti ad alto livello e di apparecchi per la sterilizzazione". La sospensione è temporanea, l'esercizio dell'attività potrà essere ripreso se il negozio si atterrà a tutte le normative previste dalla legge dimostrando di rispettarle, entro 180 giorni dalla momentanea chiusura. Se questo non avvenisse il negozio non potrà riaprire.

Gabriele Adamo

