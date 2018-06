Buongiorno oggi ringrazio Debora che è passata da Radio Lady e mi ha lasciato questa ricetta semplice ma molto saporita con ingredienti freschi e di stagione. Debora non ha molto tempo per cucinare perché con i suoi impegni di lavoro non ha degli orari ben stabiliti e spesso torna a casa dopo le nove di sera. Mi ha detto che ha preparato la salsa cruda la mattina prima di andare a lavoro così quando è tornata l'unica cosa che ha fatto è mettere a grigliare il pesce.

Una ricetta leggera adatta per questi mesi estivi con il profumo intenso del basilico, il sapore dei pomodori freschi e dei cipolotti e quello più pungente delle olive taggiasche rendono questo piatto molto saporito e ricco di colori, una gioia per il palato e gli occhi.

Incuriosita dall'oliva taggiasca ho scoperto che proviene dalla Liguria e in modo particolare molti secoli fa arrivò a Taggia grazie ad alcuni monaci provenienti dall'isola monastero di Lerino. Successivamente gli innesti di queste olive furono diffusi in tutta Italia, anche se la produzione maggiore di queste olive è nel territorio di Imperia in Liguria e Taggia è un comune nella provincia di Imperia.

Altra curiosità: mi sono chiesta, ma dov'è il monastero di Lerino? così tramite wikipedia ho scoperto che l'abbazia di Lerino è un'abbazia cistercense medievale situata in Provenza, nel sud della Francia. Il monastero e l'abbazia di Lerino sono situati sull'isola di Sant'Onorato nell'arcipelago di Lerino, di fronte a Cannes.

Questo è il sito della oliva taggiasca www.taggiasca.com/

Pesce spada con pomodorini e basilico

Ingredienti per 4 persone

2 fette grandi di pesce spada o quattro più piccole

450 gr di pomodori ciliegini

2 cipolotti

2 coste di sedano piccole e tenere

12 foglie di basilico

2 cucchiai di olive taggiasche prive del nocciolo

2 cucchiaini di capperi

Olio extravergine di oliva q.b

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare la salsa con i pomodori, laviamoli e tagliamoli a cubetti e mettiamoli in una ciotola. Lavate il sedano e i cipollotti e tagliateli a cubetti piccoli e aggiungeteli ai pomodori con il basilico e le olive . sciacquate i capperi e uniteli ai pomodori e condite il tutto con 2-3 cucchiai di olio evo, sale e pepe a piacere. Fate riposare per almeno 30 minuti mescolando ogni tanto. Condite i pezzi di pesce spada, se sono grandi dividete ogni pezzo in due, con un filo di olio, sale e pepe e metteteli a cuocere su una bistecchiera ben calda per 5 minuti da ciascun lato finché non saranno ben dorati esternamente. Sistemate le fette di spada in piatto e copriteli con la salsa cruda. Lasciate insaporire per qualche minuto e servite.

Debora

