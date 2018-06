Postazioni fisse a Rignano per contrastare l'eccesso di velocità

Saranno a breve attivate le nuove postazioni fisse facenti parte del sistema di rilevazione delle velocità di transito mediante apparecchi automatici del Comune di Rignano sull'Arno.

Il progetto dell'Amministrazione comunale ha l'obiettivo di ampliare il sistema estendendolo ad altre località critiche su strade con tratti pericolosi - velocità di transito spesso non commisurate alla tipologia di strada e troppo spesso molto oltre i limiti vigenti - e di portare maggior sicurezza, oltre che nel capoluogo, anche in due frazioni (Torri e Cellai) rispondendo alla domanda dei residenti che richiedevano questi interventi. In questo modo, anche lungo il percorso delle due strade provinciali che attraversano i due centri abitati, sarà possibile limitare i transiti ad alta velocità, un comportamento pericoloso per la sicurezza della circolazione e che ha fatto registrare nel corso degli anni rilevanti tassi di incidentalità.

Il Prefetto di Firenze, in data 5 giugno 2018, ha emanato il nuovo decreto con cui si individuano le localizzazioni delle postazioni fisse per la rilevazione delle velocità con autovelox nel nostro Comune, nell'ambito di un progetto di rivalutazione di tutte le postazioni fisse presenti sul territorio della Città Metropolitana di Firenze e finalizzato a garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle nostre strade.

Oltre alla postazione riconfermata in via Roma, al Km 2+000 della strada di Pian dell'Isola, nell'omonima località del capoluogo, sarà prossimamente riattivata la postazione in località Torri al km 2+200 della SP 90 e ne sarà attivata una nuova in località Cellai, al km 13+900 della SP 1.

Le postazioni fisse dovranno essere installate ed utilizzate in modo conforme per quanto concerne omologazioni, controlli e tarature delle apparecchiature, visibilità e completezza della segnaletica di preavviso delle postazioni, indicazione dei limiti di velocità massimi in essere sui tratti di strada soggetti a controllo.

Il Corpo di Polizia Municipale Arno-Sieve è incaricato dell'esecuzione e della diffusione di quanto previsto dal decreto. Lo stesso Corpo resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione sull'argomento.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno

