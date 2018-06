Rockin’1000 come Sanremo: dirige il maestro Peppe Vessicchio

Una quarta edizione ricca di “prime volte”, quella di Rockin’1000 That’s Live che si svolgerà nello Stadio Artemio Franchi di Firenze sabato 21 luglio : si passa da 1000 a 1500 elementi ; sarà presente l’ ospite internazionale Courtney Love ; la charity partnership con San Patrignano ; confermate due nuove sezioni strumentali (fiati e percussioni), un repertorio che si apre a sonorità nuove e una location diversa e più grande delle precedenti. A questo elenco si integrano due ulteriori ingredienti inediti: saliranno sul palco fiorentino il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio e i presentatori Nikki e Federico Russo.

Dopo tre edizioni felicemente guidate dal Maestro Marco Sabiu, gli organizzatori annunciano il passaggio di testimone a Peppe Vessicchio , una vera icona della musica italiana, il Maestro per eccellenza di Sanremo, riconosciuto da tutti come il direttore d’orchestra più amato dagli italiani, avrà il compito di dirigere il grande ensemble da record di questa edizione. Un incontro nato per caso, grazie a Cesareo, chitarrista di Elio e Le Storie Tese e dal 2016 chitarrista di Rockin’1000 (parteciperà anche a Firenze), che ha parlato di questo progetto al Maestro, conquistando la curiosità di una delle personalità più importanti del panorama musicale nazionale.

“Non direi proprio di essere un rocchettaro ma questo non mi impedisce di apprezzare i valori legati a questo tipo di musica. L’invito ricevuto da Rockin’1000 tramite Cesareo degli Elio mi ha immediatamente incuriosito e l’idea di trovarmi a confronto con centinaia di strumentisti amanti di questo genere mi ha provocato un involontario e spontaneo sorriso. Per sentirmi in sintonia con il linguaggio rock non ho cercato fronzoli... ho accettato subito! Oggi come oggi sono ancora più contento di questa adesione perché ho potuto constatare che l’impegno di promulgazione di questi signori è degno di nota anche per l’aspetto didattico nel quale insiste per non parlare poi di quello sociale che anima e spinge l’intera iniziativa. Quindi mi sento di aggiungere grazie, grazie, grazie per questa sorta di comunione musicale che si preannuncia calda e coinvolgente.” - ha dichiarato il Maestro Peppe Vessicchio.

“Affidare la guida del grande ensemble di questa quarta edizione di Rockin’1000 al Maestro Peppe Vessicchio ci riempie di orgoglio” - dichiara Fabio Zaffagnini, ideatore e fondatore di Rockin’1000 e prosegue: “Nel corso della sua carriera ha collaborato con i massimi interpreti della canzone d’autore, è un genio dell’arrangiamento, prolifico compositore, direttore carismatico. Di lui ci ha colpito subito il feeling che riesce a creare con i suoi interlocutori, conquistando musicisti e pubblico con la modestia e l’umiltà che solo i grandi professionisti possiedono.”

Per la prima volta Rockin’1000 That’s Live vedrà salire sul palco due presentatori: direttamente da Radio DEEJAY, Main Media Partner della manifestazione, Nikki che conduce la trasmissione radiofonica Tropical Pizza oltre che musicista che ben conosce il progetto Rockin’1000 in quanto fa parte della sezione chitarre dal 2016 e Federico Russo , fiorentino di nascita e conduttore televisivo e voce del programma radio Via Massena . A loro due l’importante compito di presentare gli ospiti della manifestazione, introdurre i contenuti speciali del grande evento e dominare il ritmo dello show che prevede nuovi ingredienti e promette di essere molto più ricco rispetto alle precedenti edizioni. Uno show speciale, tutto da scoprire dagli spalti dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, cornice ideale di questa nuova edizione.

BIO PEPPE VESSICCHIO

Giuseppe Vessicchio (1956), noto al grande pubblico col diminutivo di Peppe, è un compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore. È nato a Napoli dove ha mosso i primi passi nella musica, prima di iniziare una proficua collaborazione con Gino Paoli arrangiando per Eugenio Bennato, Peppino Di Capri e Nino Buonocore. Ha composto con Gino Paoli brani come “ti lascio una canzone” e “Coppi”. Per Bocelli ha composto “Sogno”. Ha arrangiato e diretto musica per, Zucchero, Roberto Vecchioni, Ornella Vanoni, Elio e le Storie tese, Avion Travel, Ron, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti e vari altri artisti. Dal 1990 Vessicchio è una presenza pressoché fissa tra i direttori al festival di Sanremo: quattro volte ha vinto il premio come miglior arrangiatore, altrettante da direttore d’orchestra. È noto al grande pubblico per le sue presenze come direttore d'orchestra al Festival ma anche come insegnante di musica nelle prime edizioni del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Ha diretto in mondovisione l’orchestra che ha suonato nel decennale della scomparsa di John Lennon dal Cremlino. E’ socio fondatore dell’Associazione Trenta Ore per la vita, dal 2017 fa parte della commissione che sceglie i brani per lo Zecchino D’Oro e dal 2018 è anche responsabile delle iniziative musicali dell’Antoniano di Bologna.

BIO NIKKI

Fabrizio Lavoro in arte Nikki è musicista, Master of cerimonies e conduttore radiofonico italiano. Conduce la trasmissione radiofonica Tropical Pizza su Radio Deejay, una delle più grandi stazioni del paese. Il programma è noto per il suo stile eclettico e casual e raggiunge oltre 500.000 persone ogni giorno. Nel corso della sua carriera Nikki ha intervistato centinaia di artisti italiani e internazionali, tra cui Oasis, U2, Depeche Mode, Paul Mc Cartney, Slash, Alice Cooper e molti altri. Nikki canta e suona la chitarra con alcuni progetti musicali oltre al proprio Tropical Pizza Soundsystem e sarà uno dei 400 chitarristi al prossimo evento Rockin'1000 a Firenze.

BIO FEDERICO RUSSO

Federico Russo (1980) è nato a Firenze ed è un conduttore radiofonico, conduttore televisivo e scrittore. Dal 2007 fa parte del cast di Radio Deejay, Main Media Partner di Rockin’1000 That’s Live. Attualmente è in onda su Radio Deejay con Vic e Marisa con il programma serale Via Massena. Federico Russo nasce a Firenze dove frequenta il liceo classico e dopo aver abbandonato la “promettente” carriera calcistica, fonda con il suo compagno di banco gli “Scrabbles”, gruppo del quale è cantante, con cui si esibisce in giro per la Toscana sognando Smashing Pumpkins, Rolling Stones, Modern Lovers, Led Zeppelin. Debutta in radio nel 2001 come speaker in un’emittente toscana: “Radio Sieve”. Nel 2003 approda a Radio Dimensione Suono, dove rimane nei successivi quattro anni. Nel 2007 entra a far parte del cast di Radio Deejay. Parallelamente ha diverse esperienze televisive: nel 2002 partecipa come concorrente e poi come inviato al programma di Italia 1 “Operazione trionfo”. Nel 2004 diventa uno dei volti di MTV, dove conduce diversi programmi, tra cui “TRL- TotalRequest Live”. Nel 2006 conduce su AXN, canale satellitare della Sony (di Sky Italia), lo show “Snaparazzi”. Nel 2014 presenta l’edizione italiana di The Voice, su Raidue.

Il repertorio di Rockin’1000 That’s LIve 2018:

Don't Look Back in Anger - Oasis // Uptown Funk - Mark Ronson / Bruno Mars

Numb - Linkin Park // Shoot to thrill - AC/DC // Killing in The Name - Rage Against the Machine

Learn to Fly - Foo Fighters // Sympathy for the Devil / Hush - The Rolling Stones / Deep Purple

Won't get fooled again - The Who // Where is my mind? - The Pixies

Born to Run - Bruce Springsteen // Smells Like Teen Spirit - Nirvana // Blitzkrieg Bop - Ramones

Celebrity Skin - Hole // Malibu - Hole // Hard to Handle - Otis Redding

l’ordine di esecuzione della scaletta resterà misterioso fino al giorno dell’evento

