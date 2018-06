Hanno rubato oggetti liturgici in una chiesa di Firenze, in via Pisana, poi hanno preso a schiaffi un parrocchiano che cercava di fermarli. I due malviventi sono stati sorpresi mentre rubavano dal parrocchiano e dal parroco, ma sono riusciti a fuggire con la refurtica. Il valore del bottino è in corso di quantificazione.

Tutte le notizie di Firenze