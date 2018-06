A scuola anche a giugno per imparare divertendosi: 40mila euro dall'Ue per l'istituto di Montelupo

L’istituto scolastico Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino in risposta ad un bando europeo ha presentato un progetto finalizzato a potenziare le competenze di base nei ragazzi di tutti gli ordini dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria. 40.000 euro è la cifra ottenuta.

Il progetto prevede che vengano svolti corsi dedicati ad approfondire la conoscenza della lingua italiana e delle materie scientifiche in orario extrascolastico.

Tanto che questi corsi “speciali”, pensati per favorire l’apprendimento attraverso il gioco e il divertimento si tengono nel mese di giugno per gli alunni delle elementari e a settembre per gli alunni delle medie.

Nel dettaglio i percorsi che saranno attivati sono:

SCUOLA DELL’ INFANZIA

3 moduli – (destinatari 20 bambini di 4 o 5 anni) progetti da svolgere in orario scolastico da gennaio a giugno 2019.

Scuola Rodari:” A tutta lim”;

Scuola Torre: “Parole in gioco” e “A tutta lim2 “

SCUOLA PRIMARIA

3 moduli – (destinatari 25 alunni delle classi V della scuola primaria)

“Gioco e invento” svolgimento dal 11 al 28 giugno 2018

“la scuola in un podcast” svolgimento dall’11 al 22 giugno 2018

“Vedo e prevedo” svolgimento giugno 2019

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

3 moduli – (destinatari classi I e II , 25 alunni)-durata 30 ore

“Io e il robot”: svolgimento dal 3 al 14 settembre 2018

“Ad alta voce con il podcast” dal 3 al 14 settembre 2018

“Noi meteorologi”: svolgimento settembre 2019

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino