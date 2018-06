Siena-Cosenza, la sfida finale per i playoff a Pescara: le misure per i tifosi

Nella giornata di sabato 16 giugno 2018, alle ore 20,45, presso lo stadio Adriatico “G. Cornacchia” di Pescara, si disputerà l’incontro di calcio valido per la Finale di Playoff del Campionato di Serie C, tra le squadre del Siena e del Cosenza.

La Città di Pescara, che ospita numerosi e importanti eventi, accoglierà anche questa manifestazione sportiva di evidente rilievo, per cui sono attesi numerosi tifosi di entrambe le compagini sportive, che potranno assistere all’incontro di calcio, che rappresenta un evento in cui i valori del mondo dello sport possono essere pienamente vissuti e valorizzati.

All’evento sportivo, oltre agli appassionati sportivi e tifosi delle due squadre in campo, potrà altresì assistere il pubblico “neutro” degli sportivi (general public). Non vi sono limitazioni agli ingressi in relazione alle tessere di fidelizzazione sportiva.

I settori dello Stadio Adriatico “G. Cornacchia” di Pescara saranno così inquadrati, in relazione agli spettatori:

- Settore Curva Nord: per la tifoseria senese.

Una porzione della Curva Nord (in adiacenza alla Tribuna Adriatica), sarà destinata al pubblico “neutro” degli sportivi (general public);

- Settore Tribuna Maiella:

ai tifosi senesi, sarà destinata una porzione della Tribuna Maiella adiacente alla Curva Nord;

la parte centrale della Tribuna Maiella, sarà destinata al pubblico “neutro” degli sportivi (general public);

ai tifosi cosentini, sarà destinata una porzione della Tribuna Maiella (adiacente alla Curva Sud);

- Curva Sud e Settore Ospiti, per i tifosi cosentini;

- Tribuna Adriatica, per la tifoseria cosentina.

Una porzione della Tribuna Adriatica (in adiacenza alla curva Nord), sarà destinata al pubblico “neutro” degli sportivi (general public).

Fonte: Questura di Siena

