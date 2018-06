Telefonata 'salva vita' nei nidi comunali, da lunedì il nuovo servizio

Una telefonata può davvero salvare la vita. Da lunedì 18 giugno nei nidi comunali di Lastra a Signa sarà in atto il nuovo provvedimento che vuole cercare di contrastare il fenomeno dei bambini lasciati per ore in auto da soli, alla luce degli episodi successi negli ultimi anni, anche in Toscana. La procedura sarà semplice: se entro l’orario di ingresso al nido il bambino è assente e nessuno dei genitori o parenti ha chiamato la struttura per avvertire, sarà il personale del nido a chiamare la famiglia per assicurarsi che il bambino sia in loro custodia. Il nuovo servizio permetterà di ridurre i rischi che tali episodi possano finire in tragedia.

“I tragici episodi accaduti negli ultimi anni ci hanno fatto riflettere – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Elena Scarafuggi-. Abbiamo così deciso di applicare nei nostri nidi questa semplice accortezza che può avere un valore grandissimo”.

In tutto i bambini che saranno interessati dal servizio sono 120, iscritti ai nidi Skolè, Caci, Lastra a Signa e Carcheri.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa