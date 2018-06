Torna la notturna di San Giovanni, i provvedimenti predisposti per la gara podistica

Sabato 16 giugno torna la tradizionale Notturna di San Giovanni, la gara podistica dedicato al patrono di Firenze. Il percorso si snoda sulle strade del centro storico con chiusure a partire dalle 20.45 sul percorso piazza San Giovanni, piazza Duomo, via Martelli, via Cavour, via Alfani, via dei Servi, piazza Duomo, via del Proconsolo, via Ghibellina, via Verdi, piazza Santa Croce (lato via dei Pepi), via Magliabechi, Corso dei Tintori, via dei Benci, lungarno alle Grazie, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Piave, lungarno Pecori Giraldi, Ponte San Niccolò, lungarno Cellini, via della Fornace, piazza Ferrucci, via Ser Ventura Monachi, via dei Bastioni, porta San Miniato, piazzetta San Miniato, via San Niccolò, piazza Poggi, lungarno Serristori, lungarno Torrigiani, piazza Santa Maria Soprarno, via dei Bardi, Ponte Vecchio, piazza del Pesce, lungarno Archibusieri, via dei Georgofili, via Lambertesca, piazzale degli Uffizi, via della Ninna, via dei Leoni, via dei Gondi, piazza Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, lungarno Acciaiuoli, via Tornabuoni, via della Vigna Nuova, piazza Goldoni, via del Moro, via del Sole, piazza Santa Maria Novella (giro lato Hotel Minerva), via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza Antinori, via Tornabuoni, via Strozzi, via Sassetti, piazza Davanzati, via Porta Rossa, via Calimala, piazza della Repubblica, via Brunelleschi, via dei Pecori, piazza San Giovanni (arrivo).

In programma anche la corsa da 4 chilometri con divieti sull’itinerario piazza San Giovanni, piazza Duomo, via Martelli, via Cavour, via Alfani, via dei Servi, piazza Duomo, via del Proconsolo, via Ghibellina, via Verdi, piazza Santa Croce (lato via dei Pepi), via Magliabechi, Corso Tintori, via dei Benci, piazza Santa Croce, via dell’Anguillara, piazza San Firenze, via della Condotta, via Porta Rossa, via Calimala, piazza della Repubblica, via Roma, piazza San Giovanni (arrivo).

Inoltre dalle 21 di sabato scatteranno divieti di transito momentanei al passaggio degli atleti in piazza Piave, lungarno della Zecca Vecchia, piazza Cavalleggeri, via Tripoli (tratto via delle Casine-piazza Cavalleggeri).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

