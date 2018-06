Uno sguardo sulla campagna toscana: a Baccaiano le foto di Giuliano Corti

Presso il Ristorante “Dolce e Forte” di Baccaiano - Montespertoli saranno esposte fino al 13 agosto una serie di foto di Giuliano Corti, foto-giornalista montespertolese, dal tema “Istanti immortali di una vita che scorre”.

Gli scatti si riferiscono a paesaggi di campagna toscana, sguardi sognanti e poetici su Firenze, strade tortuose che si perdono dietro le colline dove l'artista cerca di catturare e descrivere l'essenza e la complessità della natura.

"Con la fotografia, - dice Corti - si può vivere sempre, dentro al respiro profumato di una vita che scorre, attraverso le immagini che ho creato, immaginandole appena un attimo prima di fissarle con un click, non soltanto per me, ma anche per coloro che quelle immagini guardano, partecipando delle mie sensazioni".

Fonte: Ufficio Stampa

