Visite mediche e capillaroscopie gratuite alle Scotte

L’importanza della diagnosi precoce per la sclerodermia, malattia rara a patogenesi autoimmune che colpisce, oltre alla cute, vari organi e apparati tra cui polmone, reni, articolazioni, apparato digerente e cardiovascolare. Questo il tema della Giornata mondiale della Sclerodermia con visite mediche, consulenze e capillaroscopie gratuite in programma venerdì 29 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al policlinico Santa Maria alle Scotte. Il professor Nicola Giordano e il dottor Roberto Valenti della Scleroderma Unit, diretta dallo stesso professor Nicola Giordano - all’interno dell’UOC Medicina Interna 1, diretta dal professor Ranuccio Nuti - insieme alla dottoressa Francesca Bellisai, della UOC di Reumatologia diretta dal professor Mauro Galeazzi, coadiuvati dal professor Marcello Pastorelli, medico internista ed esperto capillaroscopista dell’UOC Medicina d’urgenza diretta dal dottor Fulvio Bruni, effettueranno esami e consulenze gratuite negli ambulatori situati al piano 2 del 2° lotto dell’Aou Senese. Ad ogni paziente verranno dedicati circa 30 minuti, tra valutazione clinica e strumentale. Per appuntamenti, telefonare alla segreteria della UOC di Medicina 1, al numero 0577-585360, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. L’iniziativa è organizzata da FESCA, Federation of European Scleroderma Associations, insieme alle associazioni AILS, APMAR, As.Ma.Ra, ASSMaF e GILS.

Fonte: Ufficio Stampa AOU Senese

