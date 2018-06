White Dinner, l'elegante cena in piazza: evento esclusivo a Vinci

Non vedrete mai una piazza del Castello a Vinci così bianca: il White Dinner, è il caso di dirlo, imbiancherà la città di Leonardo con l'appuntamento di sabato 23 giugno alle 20.30. La seconda edizione, nata dall'associazione Volo di Cecco Santi a cura di Art Floor, segue la scia delle Cene in Bianco nate nel 2012 a Torino e affermatesi in tutta Italia. La White Dinner è un evento che persegue anche il fine di riscoprire il nostro spazio urbano grazie alla condivisione e all'unione dei cittadini vestiti in bianco. La scenografia di tutta la location è affidata ad Art Floor di Tamara Pasquinucci. Per aderire basta inviare una mail a volodiceccosanti@libero.it e comunicare l'esatto numero di partecipanti, nome cognome e contatto telefonico del referente del tavolo. Un evento di tutti e per tutti.

WHITE DINNER: cos'è?

La “White Dinner” è un evento totalmente gratuito, in cui i cittadini, saranno protagonisti e non solo spettatori. Un’occasione per “vivere” lo spazio urbano all’insegna di Etica, Eleganza, Educazione, Estetica. Una cena che esalterà uno dei luoghi più suggestivi di Vinci. Un grande raduno di amici che si incontrano seduti a tavola per una “cena non convenzionale”, tutti vestiti di bianco. La White Dinner non è certo una serata come le altre. La presenza di ogni ospite è essenziale e fondamentale per la riuscita dell’evento. Il colore di riferimento è il bianco e solo il bianco, simbolo di sobrietà, di semplicità e per tutti.

LE NOVITA'

Quest'anno il White Dinner è inserito all’interno dell’evento Toscana Arcobaleno d’Estate, sponsorizzato dalla Regione Toscana. Durante l'evento si sarà la possibilità di visitare il museo gratuitamente, approfittare di un aperitivo offerto dal 'Consorzio Colline di Vinci' e godere di un’esposizione fotografica. Per questo il consiglio è di anticipare l'arrivo a Vinci per godere di tutte le iniziative.

I PREMI

Durante la serata saranno premiati:

il tavolo più bello, con una torta offerta dalla pasticceria “i Golosoni” di Vinci

l’uomo più originale e la donna più originale, con prodotti del “Consorzio Colline di Vinci”

REGOLAMENTO

La cena si svolgerà in piazza Guido Masi a Vinci (piazza del Castello). La location sarà già allestita con tavoli, tovaglie bianche e sedie. I partecipanti dovranno rigorosamente vestire di bianco e distinguersi per la loro eleganza e buone maniere. I partecipanti dovranno portare da casa la propria cena, apparecchiare con bicchieri di vetro e piatti di porcellana, divertirsi ad allestire il proprio tavolo con candele (per decoro e illuminazione) e fiori, sedersi a tavola ed iniziare a mangiare al segnale di inizio della cena che sarà un corale sventolamento di tovaglioli bianchi. La piazza dovrà essere lasciata perfettamente pulita nello stato in cui è stata trovata. Sarà compito di ogni commensale pulire il proprio tavolo ed effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti durante la serata e provvederne allo smaltimento.

Cosa è permesso portare: abbigliamento total white. piatti in ceramica bianchi, bicchieri e caraffa di vetro, tovaglioli in tessuto o carta bianchi, posate, vassoi e contenitori in ceramica bianchi, centrotavola, fiori bianchi, candele e lanterne bianche. Come bevande sono permessi vino, acqua e bollicine. Le eventuali bottiglie di plastica utilizzate per il trasporto, dovranno essere tenute sotto il tavolo e svuotate all’occorrenza in caraffe o bottiglie di vetro. Come vivande, ciascuno è libero di portare ciò che vuole mangiare, non è obbligatorio dilettarsi in ricette di colore bianco.

Cosa non è permesso portare: tutto quello che è colorato. piatti, bicchieri e posate in plastica, contenitori di carta o plastica. Ogni eventuale contenitore utilizzato per comodità di trasporto, non dovrà essere tenuto sul tavolo . Come bevande non sono permesse lattine e birra in bottiglia, ma certamente fanno eccezione le esigenze dei vostri bambini- I superalcolici sono tassativamente proibiti, si tratta di un luogo pubblico dove ci sono minorenni.

Cosa ricordarsi di portare: cavatappi, accendino, sacchetti per la raccolta dei rifiuti

COME PARTECIPARE

Per partecipare è necessario iscriversi alla pagina facebook ed inviare la propria adesione alla mail volodiceccosanti@libero.it indicando nome, cognome, contatto telefonico del referente del tavolo e il numero di posti da riservare, per dare modo ai gruppi di amici di avere un tavolo riservato. Riceverete una mail di conferma e tutte le informazioni sull’evento. Coloro che aderiranno si impegnano a rispettare il regolamento per partecipare alla cena, basato sul rispetto dei

principi di questa iniziativa: Etica, Eleganza, Educazione, Estetica. Info e contatti: facebook: volo di cecco santi 347/1171720 - 328/1387675

