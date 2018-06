Armato di coltello in centro a Empoli, accorrono forze dell'ordine e 118

Un giovane è sceso in strada a petto nudo e armato di coltello da cucina nel pieno centro di Empoli, in via del Giglio. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 15 giugno, attorno alle 19. Il ragazzo urlava frasi senza senso e nonostante non abbia tentato di aggredire nessuno, la scena ha destato preoccupazione tra i residenti e tra chi era di passaggio nella via dello shopping. È sttao quindi richiesto l'intervento della polizia. L'uomo, dopo pochi minuti, è rientrato in casa. Per lui è stata attivata la procedura del trattamento sanitario obbligatorio.

Sul posto la polizia con il dirigente Francesco Zunino, la municipale e i sanitari inviati dal 118 tra cui un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Empoli. Si è anche formato un capannello di curiosi nel tratto di strada che è stato chiuso al passaggio.

Il padre dell'uomo è venuto in soccorso del giovane e ha cercato di riportarlo alla calma. Da tempo il ragazzo lamentava problemi psichiatrici ed era in cura all'ospedale di Empoli. Gli agenti sono riusciti ad entrare nell'appartamento in affitto grazie alle chiavi in possesso del padrone di casa e hanno riportato alla calma il ragazzo che è stato trasferito al San Giuseppe per le cure del caso.

