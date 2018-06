Articolo Uno-Mdp appoggia Serfogli al ballottaggio

Ieri sera si è tenuta l’Assemblea cittadina di Articolo Uno-Mdp in vista del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative della nostra città.

I vari interventi hanno confermato il sostegno e l’impegno per la candidatura di Andrea Serfogli.

Nonostante il percorso proposto ed auspicato da Articolo Uno-Mdp per queste elezioni amministrative fosse stato un altro, adesso la scelta per il secondo turno elettorale non può che essere indirizzata convintamente, senza alcun distinguo, a scongiurare la vittoria della Lega.

In gioco non c’è solo la tenuta democratica e solidale della nostra città ma anche il futuro sviluppo economico e sociale di Pisa. Uno sviluppo che non può certamente essere garantito solo con vuoti (e minacciosi) slogan sulla sicurezza ma che necessita di un ruolo attivo e autorevole dell’Amministrazione comunale in sinergia con le tante forze culturali, universitarie ed economiche della nostra città, soprattutto per garantire opportunità alle classi sociali che in questi anni sono state più esposte alla crisi economica.

L’impegno dei prossimi giorni deve essere indirizzato soprattutto a ribadire con forza la centralità nell’azione amministrativa del futuro Sindaco di Pisa per politiche di sviluppo, sociali ed economiche all’altezza di una città moderna che guarda al futuro.

Fonte: Articolo Uno-Mdp Pisa

