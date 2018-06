Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Piombino è intervenuta a Venturina (Comune Campiglia Marittima) in via Del Popolo per l'incendio di un'auto alimentata a metano. L'intervento ha permesso di estinguere rapidamente l'incendio scongiurando ogni pericolo.

