Badante si appropria di mille euro dal bancomat dell'anziano assistito: denunciata

I carabinieri della stazione di Levane, nell'Aretino, hanno denunciato in stato di libertà B.C., una 47enne residente nel territorio comunale di Montevarchi, che ora dovrà rispondere di furto aggravato e uso indebito di carte di pagamento. La donna era stata assunta per assistere un 80enne con difficoltà, al fine di aiutarlo nelle faccende domestiche e accompagnarlo nei luoghi in cui voleva recarsi. Gli accertamenti eseguiti dai militari però hanno permesso di appurare che la 47enne si era appropriata in più riprese della carta bancomat dell'anziano, con la quale effettuava prelievi di denaro direttamente dal suo conto corrente: il danno complessivo, stimato dagli investigatori, si aggira sui 1.000 euro.

Tutte le notizie di Montevarchi