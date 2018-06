Biasci (Lega): "Il Comune si attivi per pescatori sfrattati da Cala de’ Medici"

“Riteniamo doveroso-afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale della Lega- che il Comune di Rosignano si attivi prontamente per consentire ai pescatori, sfrattati da Cala De’ Medici un anno fa, di poter tornare a svolgere regolarmente la propria attività partendo dal predetto porto. È evidente che l’amministrazione comunale non abbia saputo gestire al meglio la problematica, minimizzando colpevolmente la criticità in essere. Si tratta di salvaguardare posti di lavoro in un settore che, tra l’altro, da tempo non pare attraversare un periodo particolarmente florido. Le attuali soluzioni alternative trovate dai pescatori non paiono, infatti, idonee per proseguire regolarmente in zona l’attività di pesca e quindi c’è il fondato rischio che i lavoratori coinvolti debbano interrompere il loro lavoro. Se, come pare basterebbe cambiare la vigente concessione, allora non possiamo che condannare l’inattività di chi dovrebbe, viceversa, agire per il bene di tutti i cittadini. Insomma è proprio il caso di dire, amaramente, che “chi dorme (leggi Comune) non piglia pesci..”

Fonte: Lega - Ufficio Stampa

