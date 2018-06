Concorsi per personale nel Comune di Quarrata

Oggi, 15 giugno 2018, sono stati pubblicati due bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due figure professionali: un “Istruttore direttivo tecnico”, categoria “D” per l’area tecnica del Comune e di un “Istruttore direttivo contabile”, categoria “D” per i servizi finanziari del Comune.

Per partecipare al concorso per Istruttore direttivo tecnico occorre essere laureati in Architettura o in Ingegneria ed avere la relativa abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto.

Per partecipare al concorso per Istruttore direttivo contabile è invece necessaria la laurea in Economia e Commercio.

Tra i requisiti generali necessari per partecipare ad entrambe le selezioni vi è la cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea; è necessario non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o non validi; non avere riportato condanne penali o aver in corso procedimenti che impediscano l’accesso ai pubblici impieghi; essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale. I candidati di sesso maschile devono essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva. Occorre conoscere la lingua inglese e saper utilizzare le principali apparecchiature e sistemi informatici.

Entrambi i bandi di concorso rimarranno aperti 30 giorni: il termine di entrambi i bandi è infatti fissato per le ore 12.00 dell 15 luglio 2018.

In entrambi i casi, le domande potranno essere presentate, entro questa data, direttamente al Comune di Quarrata (via Vittorio Veneto, 2) in forma cartacea; via pec (comune.quarrata@postacert.toscana.it); tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ed anche online, utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi, cioè la tessera sanitaria attivata).

Per conoscere tutti i requisiti e le modalità di partecipazione ai concorsi è necessario consultare i relativi bandi sulla homepage del Comune di Quarrata, nella sezione “news”.

Fonte: Comune di Quarrata

