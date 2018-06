Consiglio comunale, si parla di Antenna 5 e del ciuchino Urbano

Il Consiglio Comunale di Empoli si riunirà in seduta ordinaria lunedì 18 giugno 2018 a partire dalle 18, con proseguimento alle 21, nella sala consiliare al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41.

La seduta sarà presieduta dal Presidente Roberto Bagnoli. Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questi gli argomenti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a cedimento muro Ex Vitrum in data 21 aprile 2018.

3 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a futuro emittente televisiva locale “Antenna 5”.

4 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a atti vandalici e di disturbo in Via E. De Amicis, Via Ricasoli e Via XI febbraio.

5 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Linea Civica e ora si cambia, relativa a flop organizzazione Mercantingioco ed. 2018.

6 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a dedica del "Ciuco Urbano" al corpo di Polizia Municipale dell'Empolese-Valdelsa.

7 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a organizzazione e piano sicurezza “Open Mind” 2018.

8 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a trasformazione del carcere del Pozzale in “REMS”.

9 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Linea Civica, relativa a Volo del Ciuco, scelta del nome.

10 Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 3 del 19/03/2018. Approvazione.

11 Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2018.

12 Bilancio di previsione 2018/2020- variazioni.

13 Progetto di fusione per incorporazione tra Società della Salute di Empoli e Società della Salute Valdarno inferiore. Cessione quote all'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa .

14 Toscana Energia SpA - modifiche dello Statuto Sociale e proposta patti parasociali – Approvazione.

15 Mozione presentata dal gruppo consiliare Ora si Cambia, relativa ad apposizione di una targa commemorativa dei fatti del 1921 a Empoli.

16 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione straordinaria dei giardini pubblici della frazione di Santa Maria.

17 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a adozione misure necessarie e urgenti per la pulizia del verde pubblico lungo la ferrovia e per la manutenzione dei terreni limitrofi da parte dei privati nei limiti di legge.

18 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a conversione della raccolta dei rifiuti “porta a porta” in isole ecologiche intelligenti a partire da mercato di Empoli e frazioni periferiche.

19 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione straordinaria Via Piano all’Isola – localita’ Cortenuova ed avvio procedure per realizzazione bretella stradale tra Serravalle e l’uscita Empoli Est della FI-PI-LI.

20 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a modifica migliorativa condizioni per agevolazioni servizio mensa scolastica.

21 Mozione presentata dal gruppo consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione straordinaria 12 cimiteri comunali di Empoli.

22 Mozione presentata dai gruppi consiliari ora si cambia, Linea Civica e Fabricacomune per la Sinistra, relativa a possibile chiusura attività di Antenna 5.

