Dalla Cina per beneficenza, ingressi vip esauriti alla serata con il cantautore Jonnie Jiang

Già tutto esaurito per gli ingressi VIP del concerto del 1 luglio 2018 nella prestigiosa location del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dove si esibirà per la prima volta in Italia in una serata indimenticabile il cantautore mandopop Jonnie Jiang (Jiang Yu Heng).

Il programma VIP comincia alle 19 con un aperitivo organizzato all’interno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per poi terminare con la cena di Gala, a posti limitati, nel foyer dello stesso Teatro. Tra questi sono attesi autorità, rappresentanti istituzionali e imprenditori internazionali, tantissimi provenienti dalla Cina e dagli Stati Uniti. Per info: florechinacharity@gs2004.com

Ultimo appello invece per tutti coloro che vorranno assistere al Concerto in programma alle ore 20,30, biglietti in prevendita acquistabili su https://www.florencechinacharity.com/biglietti/ o tramite i circuiti Best Union e Box Office Toscana, i prezzi vanno da 15 a 80 euro a biglietto. E’ gradito abito scuro.

Jonnie Jiang è il cantautore che per oltre 30 anni ha toccato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo con le sue ballate, le sue canzoni d’amore e le sensazionali esibizioni in tour mondiali. Dal suo debutto nel 1984, il talentuoso artista ha pubblicato oltre 35 album ricevendo numerosi riconoscimenti durante la sua illustre carriera.

Jonnie Jiang: “Come personaggio pubblico durante la mia lunga carriera musicale, ho dedicato molta attenzione alla solidarietà. La solidarietà è qualcosa che tutti possono fare, non importa tanto il risultato raggiunto che è stato comunque molto interessante, quanto la motivazione messa in campo per ottenerlo. Spero di vedere tutti al nostro evento benefico e godere di una bella serata con tutte persone gentili e con i loro cuori puri.”

Per il concerto il cantante sarà vestito Stefano Ricci, top sponsor della serata.

Florence China Charity Event si pone l’obiettivo di consolidare la relazione tra Firenze, Toscana e la grande Cina. Questa infatti ha radici lontane ma negli ultimi decenni di grandi cambiamenti culturali, sociali ed economici si è rafforzata e il legame tra i popoli e le comunità è destinato ad integrarsi sempre di più.

L’evento intende proseguire in Italia ciò che l’associazione FACE (Fashion Association Charity Event) in oltre dieci anni è riuscita a realizzare in Cina, raccogliendo milioni di yen devoluti per progetti umanitari dedicati ai bambini.

Il ricavato della serata andrà alla Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus per sostenere i bambini italiani, cinesi e di tutte le nazionalità che ogni anno si recano a Firenze per essere curati ed assistiti all’Ospedale Pediatrico Meyer tramite il “Progetto Accoglienza Famiglie”.

Paolo Bacciotti: “La perdita di un figlio per una grave malattia penso sia il peggior dramma che possa accadere a dei giovani genitori. La reazione mia e di Barbara, dopo questa drammatica esperienza, è stata quella di creare la Fondazione in nome di Tommasino con lo scopo di aiutare tutte quelle famiglie che si trovano ad affrontare il difficile percorso della malattia di un figlio malato di tumore; ed è per questo che da 20 anni siamo al loro fianco”.

Un ringraziamento speciale al Comune di Firenze e al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

L’evento è patrocinato da: Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Campi Bisenzio.

Fonte: Ufficio Stampa

