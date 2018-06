Discarica di rifiuti nella stamperia tessile cinese, controlli Arpat

È di qualche giorno fa il controllo eseguito da parte del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale di Prato congiuntamente ad operatori ARPAT presso una ditta sita in zona San Giusto.

Gli accertamenti sono stati effettuati a seguito di numerosi segnalazioni pervenute da parte di cittadini che lamentavano le maleodoranze provenienti da tale attività. Sempre per tali motivi l’azienda, che effettua attività di stampa a pigmenti mediante l’utilizzo di numerosi prodotti chimici, era già stata sottoposta ad un controllo circa un anno prima e denunciata per violazioni alle normative ambientali.

Il sopralluogo ha potuto accertare che nel piazzale dove l’azienda avrebbe dovuto depositare in maniera codificata le varie tipologie di rifiuti ai fini del loro successivo ritiro e smaltimento mediante ditte autorizzate era presente una situazione di estremo degrado, con rifiuti speciali pericolosi, quali materiale isolante, fusti di prodotti chimici e stracci contaminati da paste da stampa mescolati a sacchi contenenti residui dei pasti dei lavoratori in avanzato stato di decomposizione, con sciami di insetti e topi che vi giravano attorno. Presenti anche divani rotti, porte smontate e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La Polizia Municipale ha inoltre accertato che parte di tali rifiuti, in particolare alcune pezze tessili, abbandonate sul piazzale, corrispondevano alle stesse che erano state rinvenute l’anno precedente. Pertanto l’azienda non si era attivata in alcun modo per il regolare smaltimento degli stessi.

Nel resede posteriore, in un pezzetto di terreno a verde erano stati collocati dei fusti contenenti delle vecchie pasta da stampa non più utilizzabili nel ciclo produttivo, senza utilizzare le precauzioni dovute, ovvero l’immissione degli stessi all’interno di un apposito bacino di contenimento atto ad evitare inquinamento del terreno in caso di fuoriuscita del prodotto.

Per i motivi sopra esposti la polizia ambientale ha proceduto al sequestro di tutti i rifiuti depositati in maniera incontrollata. All’interno dell’azienda è stato inoltre verificato che era copiosamente presente ovunque uno strato di polvere derivante dalle operazioni di spazzolatura del tessuto che si generavano dall’utilizzo delle due linee di stampa in assenza della prevista autorizzazione alle emissioni. Pertanto il personale di Arpat ha proceduto al sequestro di tali due porzioni di macchinari .

Il titolare dell’azienda è stato pertanto denunciato per aver effettuato un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dall’attività della sua azienda e per aver generato emissioni in atmosfera non autorizzate.