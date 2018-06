Esame sul dna del cadavere ritrovato in Scozia: ancora attesa per la famiglia Rimicci

Dovrà attendere fino alla fine di questo mese una famiglia di Pontedera per l'esame che darà conferma sull'identità del cadavere ritrovato pochi giorni fa sulla riva di un lago di Glasgow. Si pensa che il corpo sia infatti di Cristiano Rimicci, 45enne pontederese scomparso a gennaio. Lo riporta il quotidiano 'Il Tirreno'. Il figlio aveva già vissuto in Scozia dove aveva deciso di tornarci dopo un breve periodo di permanenza in Italia. Lunedì l'esame del dna verrà portato in Scozia per compararlo con il corpo ritrovato. Tra alcune settimane ritorneranno in Italia i risultati anche dell'autopsia effettuata.

