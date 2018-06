Firenze WiFi interrotta per lavori in piazza Dalmazia.

Oggi, a causa di un intervento ai cavi in fibra ottica in zona piazza Dalmazia, sarà interrotto il collegamento con la WiFi cittadina “Firenze WiFi” e alcuni dei servizi correlati. Per questo motivo dalle ore 14 di oggi alla tarda serata di oggi la WiFi cittadina potrebbe non funzionare e potranno esserci difficoltà di collegamento internet per l’erogazione dei biglietti al Museo Novecento e al Museo di Palazzo Vecchio e relativi pagamenti tramite bancomat. Gli interventi ai cavi di fibra ottica saranno svolti nel minor tempo possibile per ripristinare al più presto i servizi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze