Judo protagonista di Ladies and Sport, l'intervista su Radio Lady a Martina Calugi

Nuova puntata di Ladies and Sport, il format di Radio Lady in collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di Empoli che racconta le discipline sportive al femminile. Questo pomeriggio assieme all'assessore Fabrizio Biuzzi e alla speaker Irene Rossi era presente Martina Calugi, campionessa del Judo Kodokan Empoli, figlia d'arte in quanto anche il padre Marco veste il kimono. Una chiacchierata interessante con la judoka che ha avuto anche la prestigiosa menzione d'onore al Premio Aramini per il suo viaggio nelle terre del Medio Oriente martoriate dalle guerre in mezzo ai bambini delle famiglie in fuga dalla Siria. Potete riascoltare l'intera puntata cliccando play sul lettore in cima a questo articolo.

