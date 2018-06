La scuola dell'infanzia di Pistoia protagonista di un video dell'Università del Regno Unito

Continua la collaborazione tra i servizi educativi del Comune di Pistoia e la Open University, l'Università pubblica del Regno Unito per la formazione a distanza.

Lunedì 18 giugno alle 16.30 nella sala Terzani della biblioteca San Giorgio sarà presentato il video di formazione girato dalla facoltà di Wellbeing Education and Language Studies della Open University in alcuni nidi e scuole dell'infanzia della nostra città.

Alla presentazione interverranno due docenti inglesi, Rose Drury e Myra Barrs, che hanno svolto riprese a fini didattici, da usare con gli studenti di pedagogia della prima infanzia. Lo scopo del video è mostrare come i servizi educativi pistoiesi si basino su di un progetto di qualità radicato nella comunità. La Open University è la più grande università del Regno Unito e una delle più grandi in Europa, riconosciuta a livello internazionale per quanto riguarda il campo dell'apprendimento.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

