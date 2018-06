La cooperativa vinicola Chianti Montalbano organizza la camminata ecologica Larcianese. L'appuntamento è alle ore 9.oo di domenica 17 in via Ferrucci presso la Coop. vinicola Chianti Montalbano. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Aklia spa, fornirà l'attrezzatura necessaria (guanti, sacchiecc.). La partecipazione alla manifestazione è libera.

