Memorial Amici di Alessio, ancora grande partecipazione a Poggibonsi

Grande partecipazione a Poggibonsi per l’evento benefico che ha visto protagonisti per la quinta volta gli AMICI DI ALESSIO, un gruppo di amici uniti dall’affetto e dal ricordo di Alessio Gori Savellini, un giovane imprenditore poggibonsese deceduto prematuramente nel 2014. Gli AMICI DI ALESSIO, come ogni anno da allora, hanno voluto organizzare un torneo di calcetto e a seguire una cena, il cui incasso è stato devoluto interamente in beneficienza a due realtà del territorio: la struttura per disabili "Il Mulino" della Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa e la Casa Famiglia di Cedda, gestita dall'Associazione Papa Giovanni XXIII.

Una giornata speciale, insomma, presso gli impianti sportivi del Bernino dove il memorial è iniziato con il torneo di calcetto che ha visto sfidarsi le quattro squadre degli Amici di Alessio. Il calcio di inizio è stato dato da Lapo, il figlio di Alessio e dal Sindaco di Poggibonsi David Bussagli.

A seguire si è svolta una partita tra bambini, alla quale hanno partecipato gli amici di Lapo.

Dopo il torneo, come di consueto, tutti a tavola. La cena curata dall’UPP, ha visto insieme ben 185 persone.

“Una serata speciale in ricordo di una persona speciale - dicono gli organizzatori dell’iniziativa - Siamo molto orgogliosi quest’anno di aver potuto finanziare ben due progetti del territorio, entrambi legati alla nostra idea di integrazione ed inclusione. Si ringraziano tutti gli amici di Alessio che hanno partecipato, i familiari ed in particolare Stefania, che ci hanno consentito per il secondo anno consecutivo di superare la soglia di 2000 euro donati”.

Gli Amici di Alessio hanno consegnato l’assegno di 1500 euro a Chiara Forconi, Referente de Il Mulino, per il progetto ESTIVA-mente, che consentirà agli ospiti della struttura poggibonsese di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare, insieme agli operatori. Per la Casa Famiglia di Cedda la somma di 516 euro è stata consegnata alla responsabile Evelina Scalera.

Fonte: Ftsa Poggibonsi

Tutte le notizie di Calcio