Miss Toscana all'Antica Fiera della Ginestra, nuove selezioni

Altro appuntamento legato alla 79esima edizione del concorso di Miss Italia in provincia di Firenze. La carovana anche quest’anno ritorna a fare tappa alla Ginestra Fiorentina in occasione dell’Antica Fiera della Ginestra.

La manifestazione organizzata dalle associazioni di Ginestra F.na; il Paese Ritrovato con la collaborazione del circolo MCL, del circolo Arci Toscanini, della Polisportiva Ginestra, CCN In centro alla Ginestra, dall’Associazione genitori scuole di Ginestra, circolo Anselmo, laboratorio Auser Cui i Ragazzi del Sole ,MTB Ginestra 2013, Pubblica Assistenza, e con il patrocinio ed il sostegno del comune di Lastra a Signa ,vedra’ ragazze provenienti da varie localita’ della Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss “Ginestra Fiorentina” e la vincitrice accedera’ di diritto alla semifinale regionale in programma per domenica 5 agosto a Montecatini Terme.

Si inizierà alle ore 21,30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da Raffaello Zanieri un personaggio legato a Miss Italia oramai da diversi anni

Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico prima in abito e poi con il body dello sponsor sarà eletta la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2018 di “Miss Toscana” come avviene ormai da 37 anni, sarà Gerry Stefanelli dell’agenzia Syriostar di Montecatini Terme , la buona riuscita del concorso sarà garantita dal lavoro sempre attento e professionale di Alessandro Ferrari con la collaborazione di Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli , come accaduto in modo impeccabile in tutte le precedenti edizioni.

Sarà un cammino lungo ma interessante, ricco di spunti e di motivazioni per le ragazze che si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere nel mondo dello spettacolo dove le miss godono sempre di importanti opportunità.

Le ragazze interessate che vogliono partecipare al concorso possono chiamare la “Syriostar” allo 0572/71779 o al N. 335/7306153 oppure possono iscriversi direttamente sul sito di Miss Italia www.missitalia.it

Fonte: Syriostar

