'Nuovi percorsi per il successo', lunedì presentazione del volume a Confindustria

"Per raggiungere l’eccellenza, prima ancora della definizione di linee di business efficaci, è fondamentale che un’azienda curi le proprie persone e affinché queste raggiungano l’espressione del loro massimo potenziale occorre investire tempo ed energie in comportamenti virtuosi”. Queste le considerazioni preliminari – come si legge nella presentazione del volume, - che “hanno portato Sebia, azienda specializzata in tecnologie per l’analisi diagnostica in vitro, a intraprendere un percorso con l’affiancamento di un coach, per arrivare a identificare nove modelli comportamentali”.

Il volume “La ricerca dell’eccellenza – Nove percorsi per il successo” sarà presentato lunedì 18 giugno 2018, alle ore 17 nella sede di Confindustria Firenze (via Valfonda 9 – Firenze). Alla presentazione intervengono Luigi Salvadori, presidente di Confindustria Firenze, il curatore del volume Massimiliano Boggetti e i giovani autori, laureandi o neolaureati, del progetto Icaro della Fondazione Golinelli.

Fonte: Confindustria Firenze - Ufficio Stampa

