Poderaccio, Alberti (Lega) provoca Nardella: "All'azzeramento del campo ci pensiamo noi"

“A seguito del tragico fatto accaduto domenica scorsa a Firenze - afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega - ho deciso, unitamente alla Segreteria locale del nostro partito e con l’indispensabile supporto di militanti e sostenitori, di promuovere una raccolta firme per chiedere l’immediata chiusura dei campi rom. Un’iniziativa che si terrà nella giornata di domani, sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, in Piazza Dalmazia.”

“Non è più accettabile, infatti - precisa Alberti - che esistano questi accampamenti in cui risiedono abusivamente persone, spesso dedite ad attività delinquenziali; gli onesti cittadini di Firenze vanno tutelati da questi individui che vivono quotidianamente di espedienti. Per quanto riguarda lo smantellamento del Poderaccio vogliamo rassicurare il Sindaco Nardella che il lavoro di azzeramento del campo, previsto a suo dire in diciotto mesi, lo concluderemo noi! A buon intenditore.”

Fonte: Lega Nord - Ufficio Stampa

