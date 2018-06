Produttori e ricette toscane arrivano al supermercato

Piccole realtà che fanno grande la Toscana. Sono i produttori che lavorano sul territorio e che Unicoop Firenze porta sui propri scaffali e rende accessibili al pubblico di soci e consumatori che fanno la spesa nei punti vendita della cooperativa. Ad oggi su un totale di circa 2.200 fornitori di Unicoop Firenze, oltre 700 sono toscani (circa il 32%), per un valore di 454 milioni di euro pari al 23% degli acquisti totali e un indotto produttivo di circa 3.300 posti di lavoro. Rispetto ad altre imprese commerciali presenti in Toscana, il peso dei fornitori locali è doppio. Dall’inizio dell’anno la cooperativa sta inoltre lavorando all’introduzione di 200 nuovi fornitori, selezionati durante l’ultima campagna di “esplorazione” del territorio portata avanti dai responsabili acquisti della cooperativa. Alcuni dei fornitori saranno protagonisti delle degustazioni in programma nei punti vendita venerdì 15 e sabato 16 giugno e venerdì 22 e sabato 23 giugno.

Tutto questo per trasferire la cultura enogastronomica del territorio nella rete di vendita e sostenere lo sviluppo delle piccole realtà del territorio, senza snaturarle o portare le loro produzioni ai volumi di vendita della cooperativa, ma valorizzando il rapporto fra produttore e consumatore, nell’ottica di dare risposte di qualità alle richieste dei soci e dei clienti.

La campagna, dal titolo Un amore infinito per il nostro territorio, sottotitolo Sosteniamo la Toscana, è stata presentata questa mattina al Centro*Gavinana a Firenze alla presenza di Franco Cioni, responsabile marketing strategico Unicoop Firenze, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, Simone Gheri, direttore ANCI Toscana e Carlo Chiostri, responsabile progetti Accademia dei Georgofili.

Fra le diverse attività, oltre agli incontri nei punti vendita, la pubblicazione di una collana di 8 volumi dal titolo “Cucina Toscana, ricette e salute” e i nuovi volantini delle promozioni dei prodotti toscani che affiancano alle informazioni sulle offerte in corso ricette e informazioni nutrizionali.

Dal 9 giugno è in vendita il secondo volume di Cucina Toscana, che racconta attraverso le peculiarità culturali, artistiche, storiche e paesaggistiche dei territori di riferimento i prodotti e le ricette della Piana pistoiese, della Piana pratese, della Valdinievole, della Montagna pistoiese e della Val di Bisenzio. La collana Cucina Toscana è realizzata con il contributo di ARS (Azienda Regionale della Salute) per quanto riguarda le note della salute e di ANCI e Accademia dei Georgofili per le informazioni su cultura enogastronomica, agricoltura e clima e turismo (passeggiate, feste e fiere).

Questo perché oltre a sostenere l’economia del territorio, la campagna vuole incentivare una dieta sana e un’alimentazione corretta, di conseguenza il ben-essere di soci e clienti, e stimolare la conoscenza delle tradizioni del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze