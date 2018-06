Pubblicata la graduatoria provvisoria per il ‘pacchetto scuola’ 2018-2019 a Poggibonsi

Pubblicata la graduatoria provvisoria per il ‘pacchetto scuola’ 2018-2019, contributo regionale per il diritto allo studio. Il ‘pacchetto scuola’ è l’incentivo finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico. Il contributo verrà corrisposto ai ragazzi della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Fra i requisiti richiesti la residenza nel Comune di riferimento e l’ISEE (non superiore a 15.748,78 euro). Sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune ha la facoltà di definire il contributo che non potrà essere inferiore al 70% di quello regionale standard che per l’anno scolastico 2018-2019 è pari a 280 euro. Il contributo minimo erogabile è dunque pari a 196 euro. Il Comune assegnerà i benefici fino ad esaurimento delle risorse.

Per presentare domanda c’è stato tempo fino al 22 maggio (a Poggibonsi come negli altri quattro Comuni valdelsani che hanno adottato in sede di Conferenza Zonale la stessa tempistica). Sono state 298 le domande presentate di cui 63 valutate non idonee. E’ possibile presentare ricorso fino al 29 giugno scrivendo a Comune di Poggibonsi - Servizio Istruzione, via Carducci, 1. La graduatoria provvisoria è pubblicata da oggi, 15 giugno, sull'Albo on line e sul sito istituzionale del Comune.

