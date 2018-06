Research to Business, oltre 100 aziende presenti a Siena

Oltre 100 aziende presenti, circa la metà provenienti dal territorio senese, le altre da tutta la Regione; più di 30 progetti di ricerca presentati; circa 300 incontri faccia a faccia tra ricercatori e rappresentanti delle imprese. Questi i numeri della III edizione di Research to Business, l'opportunità gratuita, organizzata dalla Regione in collaborazione con l'Università di Siena e Fondazione Sistema Toscana, rivolta alle imprese per scoprire le ultime novità della Ricerca Pubblica in tema di Industria 4.0. L'evento, che si è svolto ieri presso l'Ateneo senese, è stato dedicato al tema di Industria 4.0 nei settori delle scienze della vita e dell'energia e ambiente.

I ricercatori dell'Ateneo di Siena e di altre università toscane hanno proposto i loro progetti, competenze e tecnologie, alle aziende del territorio più interessate all'innovazione e al trasferimento tecnologico. Tra le innovazioni presentate, per fare qualche esempio, il dispositivo di tracciamento dei movimenti oculari utilizzato per la diagnosi neurologica, l'esoscheletro per la mano utilizzato per la riabilitazione, la piattaforma web che integra tecnologie di riconoscimento dell'immagine all'esperienza clinica in dermatologia, per il riconoscimento dei melanomi di difficile identificazione. Le presentazioni hanno spaziato dalle nanotecnologie ai nuovi materiali, dall'energia e ambiente all'utilizzo dei big data, da Internet per i processi industriali a soluzioni avanzate per la manifattura.

Un seminario specifico è servito a presentare il nuovo hub che riunirà competenze da enti pubblici e privati sul tema della progettazione di nuovi farmaci, con la partecipazione dei due dipartimenti universitari di eccellenza di Biotecnologie, chimica e farmacia, e di Biotecnologie mediche, con la partecipazione di Toscana Life Sciences. Un altro seminario è stato incentrato sul progetto "Fabbrica 4.0 Smart e Digitale", che pone le basi per nuove forme di efficientamento energetico dei processi e dei sistemi, realizzato dall'Università di Siena in collaborazione con il distretto Tecnologico Toscana Energie Rinnovabili.

La giornata è stata organizzata da Regione Toscana, Piattaforma toscana Industria 4.0 e Fondazione sistema toscana in collaborazione con l'Ateneo. "Un'opportunità importante di incontro e dialogo tra ricercatori e aziende – ha detto il rettore Francesco Frati -. E' fondamentale che i progetti di ricerca possano uscire dai laboratori e che i nostri ricercatori possano mostrare competenze e tecnologie, perché è nel confronto con le esigenze dei potenziali fruitori che si alimenta l'innovazione. Un ringraziamento particolare va alla Regione Toscana che con questa iniziativa conferma ancora una volta l'attenzione verso la ricerca universitaria come tassello fondamentale per lo sviluppo e la competitività del territorio".

