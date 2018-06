Scippa 75enne nel parcheggio, la donna si segna il numero di targa: denunciato 31enne

Stamattina al palazzo di giustizia di Siena, i carabinieri di Poggibonsi hanno denunciato per furto con strappo un 31enne peruviano residente a Firenze dopo la denuncia di una 75enne, nata a Barberino Val d’Elsa ma residente a Poggibonsi, vedova e pensionata. Il 24 maggio scorso nel parcheggio di un supermercato di Poggibonsi, l'uomo, con precedenti a carico per furto, aveva portato via con la forza la borsa della donna, scappando su di un'auto. La donna si era annotata il numero di targa e aveva spiegato tutto ai militari. L'auto risultava di proprietà dell'uomo, da qui la denuncia. Altri accertamenti porteranno a capire se vi fossero complici per quella giornata.

