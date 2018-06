Tende rimosse nell'insediamento abusivo in zona Peretola

Sei tende piazzate in modo abusivo su un terreno privato. È quello che hanno trovato stamani due pattuglie della Polizia Municipale intervenute in un’area attigua all’aeroporto di Firenze. Tutto è partito dalla segnalazione fatta da un rappresentante della società proprietaria del terreno in via della Cappella. All’arrivo gli agenti del Reparto Analisi e Strategie hanno trovato una “tendopoli” costituita da 6 tende contenenti 11 giacigli. L’insediamento abusivo è stato rimosso da alcuni operai inviati direttamente dalla ditta proprietaria con i mezzi necessari. Sul posto non era presente nessun occupante, ma da una ispezione dei giacigli gli agenti hanno rinvenuto documentazione riconducibile a due cittadini romeni (un uomo di 30 anni e una donna di 21).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

