Tutti in bianco per la seconda 'Notte InColore' a Certaldo

Dopo il grande successo della Notte Avana, martedì 19 giugno dalle ore 20 secondo appuntamento con le Notti InColore per la “Notte Bianca”, con tante performance, musica, negozi aperti fino alle ore 24.00 con vetrine e proposte a tema ed invito a tutti i partecipanti a vestirsi di bianco.

Si alterneranno le performance degli artisti: l’artista visivo Andrea Dami, l’ artista visivo Dario Longo, il performer Sabina Cesaroni, l’artista visivo Manuela Mancioppi, la scrittrice ed autrice de “L’arte contemporanea spiegata a mia nonna” (Nfc Edizioni) Alice Zannoni, il critico d’arte Laura Monaldi, la cantante Cinzia Miglianti, il musicista Edoardo Bruni, il Dj Ricky B, l’ospite della serata Andrea Melchiorre direttamente da “Uomini e Donne”.

Esprime bene lo spirito della serata “L’arte contemporanea spiegata a mia nonna”, il libro scritto dall’autrice Alice Zannoni che, con il critico Laura Monaldi, racconterà durante la Notte Bianca, al bar Bistrot l’Agorà in via IV Novembre 28/30, l’avventura intrapresa con la nonna novantunenne Zita. Un libro per dare una risposta non tanto a “che cosa è arte” ma al quesito “perché alcune cose sono arte”. L’ingrediente del successo di questo progetto è l’idea stessa di un approccio linguistico semplice e con stratagemmi metaforici che consentono anche al lettore meno preparato di poter comprendere i meccanismi dell’arte. “L’arte ha un carattere rivoluzionario - spiega l’autrice - l’arte è un modo di sapere e il sapere è sempre una rivoluzione”.

Le mostre in “vetrina” sono visitabili negli appuntamenti previsti dalla rassegna e durante tutto il periodo della manifestazione fino al 26 giugno, tranne il lunedì, orari dei negozi.

La VI edizione della manifestazione artistica Notti InColore 2018, a cura di Gloria Campriani, è stata realizzata grazie al contributo del Comune di Certaldo, Banca Cambiano 1884, Centro commerciale naturale ConCertaldo, Confesercenti Empolese Valdelsa e in collaborazione con MultiMedia91 e Narrazioni Urbane. Ingresso libero.

Le Notti Incolore proseguiranno poi con la Notte Multicolor di martedì 26 giugno.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

