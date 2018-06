Un gelato per un sorriso: ecco dove aderire in Toscana all'iniziativa Ant

“Con un Gelato regali un sorriso” è la manifestazione organizzata da Fondazione ANT Italia Onlus che anche quest’anno coinvolgerà i gelatieri di Firenze e delle altre province toscane. Sabato 16 giugno in tutta la regione si terrà infatti una vera e propria giornata del gelato, durante la quale oltre 100 gelaterie devolveranno una percentuale dell’incasso a favore del progetto “Bimbi in ANT”, il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore. L’iniziativa, giunta alla tredicesima edizione, è resa possibile grazie alla collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti Toscane. Nelle gelaterie aderenti, facilmente riconoscibili dalla locandina o consultabili sul sito www.ant.it/toscana, oltre a gustare un ottimo gelato si potrà dunque compiere un gesto di grande valore aiutando la Fondazione ANT. Come sottolineato dalla Dott.ssa Pellegrini, medico responsabile dell’équipe sanitaria ANT della Toscana: “Nel 2017 la giornata del gelato ha portato alla Fondazione oltre 6.000 euro pari ad 200 giornate di assistenza domiciliare gratuita e siamo fiduciosi di poter raccogliere anche quest’anno i fondi necessari per continuare e ampliare il nostro intervento sul territorio. La sinergia fra i gelatieri, le associazioni di categoria e la nostra Fondazione ci permette di far conoscere sempre di più il grande lavoro che gli operatori sanitari ANT svolgono ogni giorno, non solo per gli adulti ma anche per i pazienti più piccoli”.

La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 4 psicologi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana nella sezione iniziative in corso.

Contatto stampa locale Leonardo Lodolini + 39 347 4461023, leonardo.lodolini@ant.it

GELATERIE ADERENTI A FIRENZE E PROVINCIA

1 Antica Gelateria Fiorentina Via Faenza 2/A Firenze

2 Gelateria Badiani Via dei Mille 20/R Firenze

3 Gelateria Carabè Via Ricasoli 60/r Firenze

4 Gelateria Cavini Piazza delle Cure Firenze

5 Gelateria Cavini Via Maragliano 37 Firenze

6 Gelateria Conti Viale dei Mille 2 Firenze

7 Gelateria Conobono Via Baracca 1/A-F Firenze

8 Gelateria Edoardo Piazza Duomo 45 r Firenze

9 Gelateria Dalmazia Piazza Dalmazia 37/C Firenze

10 Gelateria Ermini Via Gioberti 125/r Firenze

11 Gelateria il Girasole Via Aretina 138/R/C Firenze

12 Gelateria il Pinguino Via Quintino Sella 6/D Firenze

13 Gelateria L'Erta del Bau Via Ferdinando Paoletti 32-38/R Firenze

14 Gelateria San Gelato Via Minghetti 17/R Firenze

15 Gelateria La Sorbettiera Piazza Tasso 11/R Firenze

16 Gelateria La Strega Nocciola Via dell'Olivuzzo 118 Firenze

17 Gelateria La Strega Nocciola Via de Bardi 51/R Firenze

18 Gelateria La Strega Nocciola Via Ricasoli 16/R Firenze

19 Gelateria Non Solo Gelato Via Panciatichi 61 Firenze

20 Gelateria Perché No Via dei Tavolini 19/R Firenze

21 Gelateria Roberto Via Mariti 7/E Firenze

22 Gelateria Santa Trinita Piazza Frescobaldi 11-12/R Firenze

23 My Sugar Gelato e Yogurt Via de Ginori 49/R Firenze

24 Stickhouse Firenze Via Giacomini 9/A Firenze

25 Stickhouse Firenze Via Por Santa maria 33/R Firenze

26 Gelatando Piazza Togliatti 61 Scandicci

27 Gelateria La Strega Nocciola Piazza Giuseppe di Vittorio Scandicci

28 Gelateria Genius Via Maremmana 118 Lastra a Signa

29 Gelateria Ballerini Via Leonardo da Vinci 2 Signa

30 La Fonte del Gelato Piazza La Vergine 4 Fucecchio

31 La Fonte del Gelato Via XXVI Giugno 78 Cerreto Guidi

32 Gelateria Giulia Bar Via G. Matteotti 13 Pontassieve

33 Il Gelataio Via Znojmo 34 Pontassieve

34 Bar Gelateria Sottani Via Forlivese 93 Pelago

35 Gelateria Vitali Via R. Pizzi 48/52 Bagno a Ripoli

36 Gelateria Orso Ghiotto Via Chiantigiana 166 Grassina

37 Gelateria Aurelio Via Divisione Partigiana Garibaldi , 5 Borgo San Lorenzo

Profilo Fondazione ANT Italia Onlus Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 125.000 persone in 10 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2008 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente oltre 170.000 pazienti in oltre 80 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2016, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (29%) e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (26%) al contributo del 5x1000 (15%) a lasciti e donazioni (9%). Il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).

Fonte: Fondazione Ant

Tutte le notizie di Firenze