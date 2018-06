Un passaporto informatico per i bambini del circolo didattico di Fucecchio

La scuola è ormai finita da giorni, ma per il Circolo Didattico di Fucecchio è già tempo di pensare al futuro. Un "futuro presente", visto che l'istituto ha aderito al programma “EIPASS JUNIOR – 4 SCHOOL”, gestito da EIPASS (European Informatics Passport), il Passaporto Europeo di Informatica per l’alfabetizzazione e la certificazione di competenze digitali. La scuola, divenuta Ei-Center per CERTIPASS, avrà la possibilità di erogare corsi ed esami previsti da tutto il programma, rivolti sia ad adulti che intendano certificare le proprie competenze, sia ed in particolare ai bambini. Per quest’anno CERTIPASS, come avvio delle attività, fornisce all’istituto gratuitamente 20 Ei-Card EIPASS Junior. “Dopo anni di progetti, sperimentazioni e ricerca-azioni di alto livello nel settore dell’educazione digitale – afferma la dirigente dott.ssa Maria Elena Colombai- era arrivato a mio parere il momento di offrire la possibilità a chi ne fosse intenzionato di certificare il proprio possesso di competenze informatiche, dato anche che questo fornisce dei crediti spendibili in tutto il percorso formativo o lavorativo a coloro che lo raggiungono.”

Tutte le attività di formazione ed erogazione degli esami saranno coordinate e gestite dallo “staff digitale” del Circolo Didattico di Fucecchio composto, come prevede il Piano Nazionale Scuola Digitale, dall’ Animatore Digitale ins. Moriani Patrizia, dal Supporto Tecnico ins. Briganti Laura e dal Team Digitale ins. Bartolucci Sabrina, Daniero Lorella e Panicucci Sibilla. I moduli previsti per EIPASS Junior saranno:

Elementi di base dell’informatica Le componenti hardware di un computer Il sistema operativo a interfaccia grafica Software applicativo: una finestra sull’ambiente OO04 Kids Alla scoperta del Web e del Coding. Primi passi con l’ambiente Scratch

Un passaporto per le competenze digitali già da piccoli..... un passaporto per il futuro. Da settembre al Circolo Didattico di Fucecchio sarà realtà.

