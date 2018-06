Il Comune di Montopoli e l'Associazione Fare Politiche, presentano il libro Right or Duty to Work, del nostro concittadino Valerio Martinelli.

La presentazione avverrà Mercoledì 20 giugno, alle ore 21:00 a Montopoli V/A, nel Palazzo della Cancelleria in Piazza Michele da Montopoli.

Il nostro giovane concittadino che, laureatosi in Giurisprudenza all'Università di Pisa, attualmente è PhD Student in Scienze economiche e politiche presso l'IU Sophia di Loppiano, è stato allievo della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta e del corso di Alta Formazione Politica di Ettore Bernabei. Già consulente particolare del Vescovo di Pistoia, entra poi a far parte del Gabinetto del Sindaco di Pisa ed è incaricato, in seno alla segreteria della Conferenza Episcopale Toscana, della segreteria dell'Osservatorio Giuridico Legislativo della Toscana. E' allievo del Master di II livello in Analisi e valutazione delle politiche pubbliche dell'Università Ca' Foscari di Venezia presso il Senato della Repubblica e del Master di I Livello in Management politico presso la Business School de "Il Sole 24 Ore".

l volume va alla ricerca dei valori fondativi del lavoro, si interroga sulle politiche pubbliche dirette a favorire l'occupazione con l'adozione di un punto di osservazione interessante e suggestivo, quale la serie TV House of Cards, che è in grado di porre questioni complesse che vanno al di là della finzione cinematografica.

Martinelli, durante il suo percorso, dialoga con Frank Underwood, protagonista di questa nota fiction, cercando di decrittare il linguaggio con il quale questi esprime le sue scelte e, proprio in questa luce, l’autore finisce per mettere a nudo il legame non sempre nitido che, anche nella storia recente, si sviluppa fra il potere – un potere a tratti opaco e sfuggente – e le politiche sociali, un legame che può conoscere patologie degenerative di varia natura: dal fenomeno clientelare fino al parassitismo di compositi gruppi di pressione, dall’emersione di perverse logiche assistenziali fino alla demagogia che si trasforma in populismo e, lungo questa via, attraversa le forme cangianti, pericolose e a tratti eversive dell’irresponsabilità politica. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Fonte: Ufficio stampa

