Al via la seconda edizione di Artown. La mostra di arte moderna, che è stata organizzata per la prima volta la scorsa estate nella casermetta San Frediano recuperando opere di proprietà del Comune e riscuotendo un notevole successo di pubblico, replica quest'anno a partire da martedì 19 giugno.

Per presentare in anteprima alla stampa i contenuti dell'esposizione, lunedì 18 giugno alle 12.00 è in programma una preview alla casermetta San Frediano, alla quale interverranno il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore alle politiche formative Ilaria Vietina, il presidente dell'Opera delle Mura Alessandro Biancalana e la presidente dell'associazione "Arte in Lucca" Elisabetta Abela, che ha proposto e contribuito a realizzare il progetto.

Fonte: Ufficio stampa

