Appende 4 etti hashish in giardino pubblico Pistoia, fermato operaio 20enne

Un 20enne albanese , operaio, è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri del Norm di Pistoia nel corso di un servizio antidroga eseguito. L'uomo ha alcuni precedenti specifici di polizia a suo carico, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno alle 20 di ieri alcuni residenti avevano segnalato la presenza, all'interno del giardino pubblico di via provinciale Lucchese nella zona di Barile, di uno strano involucro appeso ad un albero. I carabinieri intervenuti dopo essere stati chiamati, hanno verificato che all'interno del pacchetto confezionato con il cellophane, vi erano oltre quattro etti di hashish suddivisi in altrettanti panetti. I militari hanno deciso di lasciare l'involucro lì e di sottoporre la zona a un'attenta e riservata vigilanza per tentare di identificare l'ignoto detentore ed utilizzatore dello stupefacente.

Intorno alle 22, il 20enne è arrivato nel giardino e ha tentato di recuperare l'hashish appeso all'albero ma è stato subito bloccato e sottoposto a perquisizione che poi, estesa all'abitazione, ha consentito di ritrovare e recuperare altri due etti dello stesso stupefacente già suddivisi in 20 dosi pronte per lo spaccio. Dopo la formalizzazione dell'arresto il ragazzo è stato condotto ai domiciliari.

Tutte le notizie di Pistoia