Baracca a fuoco nel pomeriggio di oggi, sabato 16 giugno. I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano, sono intervenuti in Comune di Sesto Fiorentino, Loc. Osmannoro, per un incendio che ha coinvolto una costruzione adibito a deposito di materiale vario. Non sono stati registrati danni a persone.

