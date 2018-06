Cena nel borgo sotto torri, l'evento è promosso da VIVicopisano

Cena nel borgo, sotto torri e stelle a Vicopisano. L'evento gratuito, promosso da VIVicopisano, con il patrocinio del Comune di Vicopisano e la collaborazione di VicoVerde, Festa Medievale di Vicopisano e Associazione degli amici della Certosa di Pisa a Calci (organizzatore della Cena sotto le stelle a Calci), si svolgerà in Via Lante, antica strada del commercio di Vicopisano, il 27 giugno. Prenotazioni entro il 25 giugno alle ore 13.00: Biblioteca Peppino Impastato 050/796581, biblioteca@comune.vicopisano.pi.it.

Una cena all'aperto, nel cuore del borgo, tra torri e chiassi, per godere appieno della compagnia dei commensali e di amici vecchi e nuovi, del buon cibo, tra brindisi e piacevolezza del clima di una sera di inizio estate. Una grande tavolata per stare vicini, conversare, ridere, conoscersi e ammirare la bellezza della Torre dell’Orologio e quella del borgo di notte, mai consuete.

Per partecipare ci sono alcuni indicazioni.

I posti sono al massimo 200 e vanno prenotati in Biblioteca. Oltre questo numero di posti sarà possibile partecipare portando tavoli, quadrati o rettangolari, e sedie da casa. Anche in questo caso sarà necessario prenotare, per ragioni organizzative, il proprio posto ai recapiti sopra indicati della Biblioteca. È obbligatorio pensare all'apparecchiatura del tavolo, proprio o concesso, con tovaglia bianca di stoffa, per creare un'unica tavolata, portare l'occorrente per apparecchiare: piatti di ceramica, bicchieri di vetro o di cristallo, posate di metallo. Chi vuole può portare fiori del colore desiderato. Occorre portare candele, candelieri, portacandele, lampade a olio sia per rendere l'atmosfera più suggestiva che per migliorare l'illuminazione. Infine sarà necessario portare la cena, che potrà essere consumata a partire dalle 20.30, anche acquistandola negli esercizi commerciali del paese. Lo staff organizzativo sarà sul posto dalle 18.00 in poi per aiutare i partecipanti.

